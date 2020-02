Podczas konferencji prasowej przed siedzibą PKW w Warszawie, Hołownia podkreślił, że od piątku wolontariusze zebrali dużo więcej, niż tysiąc podpisów. Poinformował, że pełnomocnikiem wyborczym jego komitetu jest Michał Kobosko, a w jego składzie jest także Janina Ochojska.

Hołownia powiedział, że trwa ogólnopolska zbiórka co najmniej 100 tys. podpisów poparcia. Jak dodał, w poniedziałek od rana zbierał podpisy we wschodniej części województwa mazowieckiego. "To jest wspaniały czas, jeżeli chodzi o czucie demokracji, można się spotkać z ludźmi, porozmawiać i posłuchać - zaznaczył.

Pytany o swój "plan na praworządność i zmiany w wymiarze sprawiedliwości", Hołownia podkreślił, że jest on szczegółowo opracowany - jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, KRS, nominacje sędziowskie, a także zmiany zmierzające do uproszczenia procedur sądowych. Odnosząc się do obecnej sytuacji w sądownictwie, Hołownia ocenił, że konflikt i chaos pogłębiają się, a jedynym wyjściem jest "wyjście polityczne". "A ono jest niemożliwe bez zmiany prezydenta" - przekonywał.

Kandydat na prezydenta podkreślił, że "wymiar sprawiedliwości potrzebuje reformy". "Polscy obywatele potrzebują najzwyczajniej w świecie tego, żeby mieć łatwiejszy i prostszy dostęp do sądu" - ocenił.

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne.

Ponadto, do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata. Na utworzenie komitetu wyborczego jest czas do 16 marca.

PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia komitetu wyborczego (czyli na tzw. rejestrację komitetu) albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia. Dopiero po rejestracji komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą, może on prowadzić agitację, a także pozyskiwać i wydatkować środki.

Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, trzeba zebrać minimum 100 tys. podpisów; jest na to czas do 26 marca.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja; jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów. (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy