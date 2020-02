Wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova oceniła w wywiadzie dla tygodnika "Der Spiegel", że "tak zwana reforma w Polsce dotarła do bardzo niebezpiecznego momentu, ponieważ może być nieodwracalna". Dotyczy ona wszystkich poziomów systemu - alarmowała. Unijna komisarz ds. wartości wyraża obawę, że system, który buduje polski rząd, a którego częścią jest nowa ustawa, otwiera niezwykle szerokie możliwości prowadzenia działań dyscyplinarnych, co - jak ocenia - ma zagrażać niezależności sędziów.

"Nie jest to już ukierunkowana interwencja przeciwko pojedynczym czarnym owcom, jak jest też w innych krajach członkowskich UE, ale bombardowanie na dużą skalę. To nie jest reforma, lecz niszczenie. Dlatego zastrzegamy sobie wszystkie opcje prawne i obecnie szczegółowo analizujemy nowe prawo" - powiedziała Jourova.

Błażej Spychalski rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy odniósł się do słów Jourovej w rozmowie z portalem wPolityce.pl. "Jestem zaskoczony słowami pani przewodniczącej Jourovej. Pani komisarz nie tak dawno temu była naszym kraju i rozmawiała z władzami. Nasze władze podkreślały i podkreślają, że chcą prowadzić dialog z Komisją Europejską i z panią komisarz. Ale takie słowa panie komisarz nie ułatwiają dialogu - podkreślił.

Rzecznik prezydenta zaznaczył, że Polskie władze cały czas podkreślają, że są gotowe do prowadzenia dialogu i konstruktywnych rozmów na temat konkretnych rozwiązań. "Pan minister Zbigniew Ziobro powiedział pani Jourovej podczas pobytu w Polsce, że przecież w państwach UE są różne rozwiązania prawne. Dodał, że jeżeli będzie taka wola, możemy próbować je wdrożyć. Powołał się na przykład rozwiązań niemieckich. Należy w spokoju prowadzić konstruktywny dialog, który doprowadzi nas do wspólnych rozstrzygnięć" - powiedział Spychalski.

"Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest częścią polskiego porządku prawnego i funkcjonuje na podstawie konkretnych przepisów ustawy. Izba Dyscyplinarna SN jest instytucją niezależną, niezawisłą i niezwykle potrzebną. Na jej powstanie oczekiwało wielu Polaków. Izba Dyscyplinarna SN jest i będzie elementem polskiego porządku prawnego" - podkreślił Spychalski.

Na uwagę, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski twierdzi, iż reformę wymiaru sprawiedliwości powstrzymają nasi sędziowie, Spychalski ocenił, że to zaskakujące stwierdzenie. "Nie wiem co pan prezydent miał na myśli. Powinien wyjaśnić to stwierdzenie. Bo co oznacza sformułowanie: nasi sędziowie? W Polsce sędzią jest ten, kto został powołany przez prezydenta RP do stanu sędziowskiego. Koniec. Kropka. I tylko takie osoby są powołane do bycia sędziami" - zaznaczył Spychalski. "Jeżeli pan Trzaskowski ma swoich sędziów to niech publicznie wyjaśni o co mu chodziło, bo z chęcią bym posłuchał" - dodał.