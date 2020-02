Szef gabinetu prezydenta był pytany w piątek w radiowej "Jedynce" o dwudniową wizytę w Polsce prezydenta Francji Emmanuela Macrona. "Wizyta prezydenta Macrona to jest znakomita lekcja realnej polityki" - ocenił. Podkreślił, że Macron, który - jak zauważył - "przez kilka pierwszych lat swojej kadencji nie ukrywał złego nastawienia do Polski, ostatecznie dzisiaj poprzez silną pozycję Polski, przyjechał do Warszawy, podjął z nami realny, strategiczny dialog".

Jak mówił, kontynuacja dialogu z Polską ma być - ze strony prezydenta Francji - kontynuowana w piątek. "Dzisiaj już wiemy, mamy tę informację, przekazaną przez stronę francuską, (że) będzie ważne wystąpienie prezydent Macrona w Szkole Wojskowej w Paryżu, także odnoszące się do Polski, my ten tekst już znamy" - powiedział Szczerski. "To będzie kolejna faza tego strategicznego dialogu" - podkreślił.

Pytany, czego po piątkowym wystąpieniu prezydenta Francji można się spodziewać, Szczerski odpowiedział, że "to będzie dyskusja dotycząca przyszłości polityki bezpieczeństwa nuklearnego Europy, właśnie przy włączeniu krajów takich jak Polska".

W piątek francuski prezydent planuje przedstawić doktrynę obronną Francji i zasygnalizować potrzebę międzynarodowej dyskusji na temat wspólnej strategii obrony. Macron ma wygłosić przemówienie w Szkole Wojskowej w Paryżu. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski