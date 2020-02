Turcja. Co najmniej 28 osób zginęło w dwóch lawinach na wschodzie kraju

Co najmniej 28 osób, w tym 23 ratowników, zginęło w dwóch lawinach, które we wtorek i środę zeszły we wschodniej Turcji, niedaleko granicy z Iranem - poinformowało w środę tureckie MSW. 15 członków ekipy ratowniczej zostało uwięzionych pod śniegiem.