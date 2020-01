Przedstawiciele klubów PiS, KO, Lewicy, PSL-Kukiz15 oraz koła Konfederacji wzięli w środę udział w spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Po zakończeniu spotkania wiceszef Kancelarii Prezydenta powiedział, że dotyczyło ono nie tylko nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. "Dyskusja obejmowała problematykę w ogóle wymiaru sprawiedliwości; dotyczyła tych zagadnień, które dzisiaj są istotne z punktu widzenia opinii publicznej" - dodał Mucha.

Według jego relacji prezydent Andrzej Duda "bardzo wyraźnie wskazał na treść konstytucji RP i na konstytucyjne prerogatywy prezydenta co do powołań sędziowskich". "Bardzo wyraźnie wskazał na treść art. 144, ust. 3, pkt. 17 konstytucji RP, wskazując, że niekwestionowalna jest prerogatywa prezydenta RP co do powołań sędziowskich, że kwestia powołania sędziowskiego zamyka wszelkie dyskusje i wszelkie spory" - podkreślił wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Jak dodał, prezydent w tym kontekście przywoływał też orzecznictwo sądowe. "Jeśli chodzi o kwestie odebrania ślubowania przez prezydenta RP, to nie ulega żadnej wątpliwości na gruncie wspomnianego artykułu (art. 144 konstytucji - PAP), a także zgodnie z art. 179 konstytucji RP, że w takiej sytuacji, kiedy na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, prezydent RP powołuje sędziego, to nie może być przedmiotem jakichkolwiek wypowiedzi czy kwestionowania badanie statusu sędziego. Ten status jest przesądzony przez odebranie ślubowania przez prezydenta RP" - zaznaczył Mucha.

O środowe spotkanie wnioskowali wspólnie posłowie KO, Lewicy i PSL-Kukiz'15 po tym, jak Sejm w ubiegły czwartek odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustaw sądowych rozszerzającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów.