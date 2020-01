O złożeniu wniosku Zdrojewski poinformował w piątek na Twitterze. Do wpisu dołączył zdjęcie wniosku.

Zdrojewski powiedział PAP, że złożył ten wniosek dlatego, iż ma poważne wątpliwości, jak te listy wyglądają. "Chcemy wiedzieć, czy nie naruszają one przepisów prawa, dlatego postanowiliśmy zobaczyć, jak wyglądają te wnioski wraz z uzasadnieniem, z podpisami i sprawdzić, czy spełniają warunki prawne" - podkreślił senator.

Na pytanie, czy dostał już jakąś odpowiedź, Zdrojewski odparł, że spodziewa się odpowiedzi na początku przyszłego tygodnia. "W przyszłym tygodniu też jest Rada, więc liczymy na to, że we wtorek będziemy mieli możliwość wglądu w te listy" - zaznaczył Zdrojewski.

Wybór 15 sędziów - członków KRS, na wspólną czteroletnią kadencję, nastąpił przez Sejm w marcu 2018 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia 2018 r. - wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli.