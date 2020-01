Prezydencki minister był pytany w Radiu Zet, czy prezydent chce, by szefową jego sztabu wyborczego ponownie została Beata Szydło.

Mucha poinformował, że decyzje personalne odnośnie sztabu wyborczego zostaną podane dopiero po zarządzeniu wyborów przez marszałek Sejmu. "To będą decyzje i wypowiedzi bezpośrednio pana prezydenta. To na pewno nie będą komentarze jego ministrów" - dodał.

"Pani premier była liderem zwycięskiego sztabu w 2015 r., świetnie wykonywała swoje obowiązki. Dzisiaj jesteśmy na przedwyborczym etapie, nie będę spekulować o sprawach dotyczących składu personalnego tego sztabu. Jestem przekonany, że jest ogromna rzesza ludzi bardzo zaangażowanych, którzy wyrażają poparcie dla prezydenta - mówię o zwykłych ludziach na spotkaniach krajowych" - mówił prezydencki minister.

Mucha odniósł się także do sondażu IBRiS dla Onetu, z którego wynika, że prezydent Duda, wobec którego zaufanie w sondażu deklaruje 41,6 proc., utrzymuje pozycję lidera rankingu zaufania, ale notuje spadek o 5,1 pkt proc.

"Najlepszym sondażem są wybory. Jeżeli byśmy spojrzeli na wszelkie sondaże i rankingi, to nie ulega wątpliwości, że prezydent jest najpopularniejszym polskim politykiem i cieszy się największym zaufaniem" - podkreślił Mucha.

Zgodnie z konstytucją wybory prezydenta Rzeczypospolitej zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującej głowy państwa, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

100 dni przed upływem kadencji prezydenta wypada we wtorek 28 kwietnia 2020 r., 75 dni przed upływem kadencji to sobota 23 maja. Oznacza to, że wybory prezydenckie zostaną wyznaczone na jedną z niedziel maja: 3, 10, 17.

Kodeks wyborczy określa, że marszałek Sejmu zarządza wybory nie wcześniej niż na siedem miesięcy i nie później niż na sześć miesięcy przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Marszałek Elżbieta Witek powinna więc zarządzić wybory między drugim tygodniem stycznia 2020 r., a pierwszym tygodniem lutego.

Formalnie kampania wyborcza ruszy po opublikowaniu postanowienia w sprawie wyborów w "Dzienniku Ustaw".(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska