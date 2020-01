Dworczyk pytany był we wtorek w rozmowie z wp.pl, czy formalnie zostanie powołane nowe ministerstwo ds. klimatu.

"Nowe ministerstwo jest w trakcie tworzenia, bo mamy ustawę o działach (...). W tym tygodniu ustawa o działach zostanie złożona w Sejmie jako projekt poselski. Ta ustawa doprowadzi do usankcjonowania tych zmian, które zostały parę tygodni temu rozpoczęte. Ministerstwo klimatu i ministerstwo środowiska to są dwa nowe ministerstwa, które m.in. opisuje rzeczona ustawa" - odpowiedział Dworczyk.

"A czy pan poseł Ozdoba zostanie powołany na wiceministra - bo ja o żadnym utworzeniu nowego ministerstwa i nowych ministrach konstytucyjnych nie wiem i nie sądzę, żeby były planowane takiego działania (...), to jest pytanie do ministra konstytucyjnego i pana premiera, a nie do mnie" - dodał, pytany o informacje mediów, że poseł PiS Jacek Ozdoba miałby zostać wiceministrem klimatu.

Dworczyk zaznaczył, że wiceministrowie powoływani są na mocy decyzji premiera albo ministra konstytucyjnego. "Tak jak każdy poseł, tak jak każda osoba zaangażowana w politykę (Ozdoba - PAP) ma szansę ubiegać się, ma szansę być powołany na różne stanowiska, w tym stanowiska wiceministerialne. Ale czy tak się zdarzy, to zależy od ministra (Michała) Kurtyki, jeśli mówimy o ministerstwie klimatu, i prezesa rady ministrów" - zauważył.