My zderzamy się z tą rzeczywistością już kolejne wybory z rzędu, gdy cała opozycja jest przeciwko Prawu i Sprawiedliwości - powiedział Krzysztof Sobolewskiźródło: Agencja Gazeta autor zdjęcia: Fot. Patryk Ogorzalek Agencja Gazeta

Najważniejszym zadaniem dla PiS w tym roku są wybory prezydenckie i wygrana Andrzeja Dudy - powiedział we wtorek szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. "Trzeba ciężko pracować, tak jak robi to prezydent, a plan jest taki, żeby był on w każdym powiecie" - dodał.