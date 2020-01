Zandberg: Biedroń ma realną szansę, by powalczyć o drugą turę wyborów prezydenckich

Robert Biedroń ma realną szansę, by przy dobrej kampanii powalczyć o wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich - ocenił we wtorek lider Lewicy Razem Adrian Zandberg. Jego zdaniem Biedroń będzie jedynym kandydatem reprezentującym postępowe poglądy.