W.Brytania: Big Ben nie zabrzmi w momencie brexitu

Choć nawet najbardziej zatwardziali przeciwnicy brexitu stracili już złudzenia, że uda im się go zatrzymać, we wtorek odnieśli mały symboliczny sukces. Spiker Izby Gmin zdecydował, że nie podda pod głosowanie propozycji, by moment wyjścia z UE uczcić biciem Big Bena.