Ostatecznie wspólny kandydat Lewicy na prezydenta ma być przedstawiony na konwencji SLD, Wiosny i Lewicy Razem, która odbędzie się 19 stycznia.

O tym, że we wtorek na posiedzeniu zarządu SLD zgłosi Biedronia na kandydata w wyborach prezydenckich poinformował w niedzielę lider Sojuszu Włodzimierz Czarzasty.

"Robert od początku był najpoważniejszym kandydatem i mimo że media spekulowały o innych nazwiskach, to od dawna przygotowywał się do startu w wyborach. To najbardziej oczywista decyzja” - powiedział w niedzielę PAP jeden z polityków Lewicy.

Zaznaczył, że Biedroń start w wyborach prezydenckich chce ogłosić na konwencji 19 stycznia. "Jest duża szansa, że będzie to miejsce dla niego symboliczne, chcemy zaskoczyć" - powiedział rozmówca PAP. Z informacji uzyskanych przez PAP wynika, że w tym kontekście poważnie brany pod uwagę jest Słupsk, którego lider Wiosny był prezydentem w latach 2014-2018.

"Przygotowania do kampanii przebiegały dokładnie tak jak planowaliśmy. To normalne, że w przypadku układu koalicyjnego sprawy muszą mieć swój bieg. Najpierw kampania do parlamentu, wspólne kształtowanie klubu, zacieśnienie współpracy między SLD i Wiosną - ciała statutowe partii muszą pracować kolejno nad poszczególnymi etapami” - powiedział PAP polityk Lewicy.

Dodał, że Biedroń "ma masę energii, jest świetnie przygotowany do wyścigu". "W jego przypadku to będzie maraton w tempie sprintu. Zaraz po konwencji 19 stycznia rusza w objazd kraju" - powiedział rozmówca PAP. Zaznaczył, że "w najbliższych dniach każda z trzech partii tworzących Lewicę będzie swoim władzom przedstawiać rekomendacje dotyczące naszego kandydata na prezydenta".

Biedroń był prezydentem Słupska w latach 2014-2018, a wcześniej posłem w latach 2011-2014 w klubie Ruch Palikota i Twój Ruch. W lutym 2019 roku na Torwarze zainaugurowała działalność partia Wiosna, na której czele stanął. W ubiegłorocznych wyborach Biedroń z list swego ugrupowania dostał się do Parlamentu Europejskiego zdobywając 96 388 głosów. W PE pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. W wyborach parlamentarnych pełnił funkcję szefa sztabu komitetu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z którego list startowali politycy SLD, Wiosny i Lewicy Razem. W połowie grudnia ub.r. władze SLD i Wiosny zdecydowały o konsolidacji obu ugrupowań. Nowa partia będzie nosić nazwę Nowa Lewica.