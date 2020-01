Gazeta podaje, że Polacy wskazując najlepszego i najgorszego polityka 2019 r., postawili na tę samą osobę. Jarosław Kaczyński dostał 15 proc. wskazań jako najlepiej oceniany polityk i 39 proc. jako oceniany najsłabiej.

"To pokazuje poziom podziału w społeczeństwie" – ocenił na łamach "Super Expressu" ekspert ds. wizerunku dr Mirosław Oczkoś, który zwrócił uwagę, że Andrzej Duda ma tyle samo pozytywnych wskazań co prezes PiS. "To bardzo słaby wynik, bo z reguły u prezydenta działa tzw. magia urzędu" – ocenił. Gazeta wskazuje, że na podium najlepszych polityków 2019 znalazł się też z 14 proc. wskazań Donald Tusk.

"SE" zauważa, ze powodów do zadowolenia nie ma Grzegorz Schetyna, który z 22 proc. wskazań zajmuje – po prezesie PiS - drugie miejsce wśród najgorzej ocenianych polityków. Trzecią lokatę wśród najgorszych polityków zajął Donald Tusk z 7 proc. wskazań.