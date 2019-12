Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, odnosząc się do wypowiedzi Kaczyńskiego, powiedział, że życzy prezesowi PiS szybkiego powrotu do zdrowia i dodał: "Jak się bierze silne leki przeciwbólowe, (to) naprawdę umysł człowieka reaguje trochę inaczej, więc na miejscu pana prezesa zająłbym się szybkim powrotem do zdrowia, do działalności i do pracy".źródło: Agencja Gazeta

autor zdjęcia: Fot. Cezary Aszkielowicz Agencja Gazeta