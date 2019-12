Schetyna poinformował, że ustawa sądowa będzie ewentualnie poprawiana w Senacie. Dodał, że jeszcze w tym roku złożony zostanie firmowany przez opozycję projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu PiS ws. zmian w sądownictwie. Na Konwencie Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec uzupełnienia porządku obrad o ten projekt, ale w głosowaniu większość sejmowa zdecydowała, że Izba zajmie się projektem.

Głosowało 394 posłów, za uzupełnieniem porządku obrad było 201, przeciw 193, nikt nie wstrzymał się od głosu. Udziału w głosowaniu nie wzięło 66 posłów, w tym 34 z PiS, 11 z Koalicji Obywatelskiej, 12 z Lewicy, 7 z PSL-Kukiz15 oraz 2 z Konfederacji.

Za uzupełnieniem porządku obrad byli tylko posłowie PiS, wszyscy pozostali głosowali przeciw. Posłowie opozycji przyznawali po głosowaniu, że wobec dużej absencji PiS można było wygrać to głosowanie, gdyby w klubach opozycyjnych była większa frekwencja. Posłowie KO zostali ukarani przez władze klubu karą pieniężną 1000 złotych.

Lider PO Grzegorz Schetyna był o to głosowanie pytany w czwartek w Polsat News. "Opozycja zawiodła, przepraszam we własnym imieniu i nas wszystkich" - powiedział. Ocenił, że powodem były "małe doświadczenie i brak zrozumienia, jak ważne to jest głosowanie".

Zapewnił, że "wszystkie głosowania są ważne, bo dystans (między PiS a opozycją) nie jest duży". "Pełna mobilizacja jest ważna, szczególnie przy takich sprawach jak ta ustawa, dotycząca sądów" - podkreślił szef Platformy.

Jego zdaniem ważny też był "brak doświadczenia młodych szefów klubów parlamentarnych". "Borys Budka, kolega (Krzysztof Gawkowski), ale też (Władysław) Kosiniak-Kamysz. To szefowie klubów, którzy nie poradzili sobie z taką odpowiedzialnością" - zaznaczył Schetyna.

Zapowiedział, że po ewentualnym uchwaleniu nowelizacji ustawy sądowej autorstwa PiS zostanie ona naprawiona w Senacie. "W Senacie będziemy naprawiać tę ustawę, będziemy zgłaszać także ustawę własną o KRS, to będzie jeszcze w tym roku. Będziemy mieli inicjatywę broniącą niezawisłości sądów i niezależności sędziów" - podkreślił lider PO.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił niedawno, że w Senacie powstanie inicjatywa ustawodawcza, dotycząca sądownictwa.

Złożony przez posłów PiS projekt ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym ma m.in. wprowadzić odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz zadziałania o charakterze politycznym. Zwiększono zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, zaś znaczna część projektu to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu.