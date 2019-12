"Z tego, co na dzisiaj wiem, to nie. Pani prezes tak oświadcza i powołuje się przy tym na swój wiek" - powiedział Laskowski, pytany we wtorek o tę sprawę na antenie RMF FM.

Rzecznik SN podkreślił przy tym, że obecne przepisy dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku nie pozwoliłyby Gersdorf dokończyć 6-letniej kadencji. "Nie mogłaby przez całą kadencję sprawować funkcji. (...) Mogłoby to być potraktowane przez pana prezydenta jako przeszkoda formalna do powołania jej na to stanowisko" - wskazał Laskowski.

Jednocześnie przyznał, że namawia obecną prezes SN, aby kandydowała mimo tej przeszkody. "Ale widzę, że nie jestem specjalnie przekonujący i skuteczny" - zauważył.

Prof. Małgorzata Gersdorf jest pierwsza prezes Sądu Najwyższego od 2014 roku.