Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który spotkał się z działaczami Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w Skawinie (woj. małopolskie) zwracał uwagę na wyzwania, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorcy.

"Chciałem wam podziękować przede wszystkim za to, co robicie na co dzień; za to, że tworzycie miejsca pracy, że macie odwagę być przedsiębiorcami, podejmujecie ten trud, bo to jest wielkie wyzwanie - odpowiedzialności za siebie, za rodzinę, którą trzeba utrzymać, ale też za tych wszystkich, których się zatrudnia" - wskazywał.

Jak ocenił Kosiniak-Kamysz, "w gąszczu przepisów, które często się zmieniają, w tej rzeczywistości, która często nie jest stabilna dla otoczenia gospodarczego, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, to jest gigantyczne wyzwanie". Zaznaczył, że bez przedsiębiorców "nie ma tak naprawdę ani rozwoju gospodarczego, ani wzrostu gospodarczego, nie ma miejsca pracy dla pracownika, ani nadziei na lepsze jutro".

Zwracając się do działaczy zrzeszonych w Podkrakowskiej Izbie Gospodarczej, zaznaczył, że "tu jest potrzebna silna reprezentacja, z którą można dyskutować; zawsze można się spierać, ale wypracowywać najlepsze rozwiązania".

Przypomniał o tym, że wielu przedsiębiorców postuluje wprowadzenie powszechnego samorządu gospodarczego. "To jest wielkie wyzwanie i wielkie zobowiązanie. To byłaby taka autentyczna reprezentacja, która zrzeszałaby wszystkich przedsiębiorców w Polsce" - ocenił prezes PSL.

Polityk apelował także o dialog mimo różnic. "Wasza dobra reprezentacja tu, w Podkrakowskiej Izbie Gospodarczej jest najlepszym przykładem, że można zrzeszać się i można współpracować" - mówił. "My się różnimy. Niestety Polska jest bardzo podzielona. Moim zdaniem, to jest nasz największy problem, nasza wada. Podzielone państwa, podzielone narody upadają" - wskazywał Kosiniak-Kamysz.

Celem Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w Skawinie jest m.in rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, a także upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu. Organizacja działa także na rzecz poprawy ekonomicznej sytuacji mieszkańców regionu.