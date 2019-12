"Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał nowych wiceministrów w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Nominacje wręczył 12 grudnia 2019 r. wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin" - napisano w komunikacie resortu.

Jak podano, premier powołał Janusza Kowalskiego na stanowisko sekretarza stanu i pełnomocnika rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa oraz Zbigniewa Gryglasa na stanowisko podsekretarza stanu.

Kowalski ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji oraz Uniwersytet Warszawski, także Wydział Prawa i Administracji. Za zawodu jest specjalistą analizy i rozwoju rynku. Jest sejmowym debiutantem; w ostatnich wyborach parlamentarnych startował z miejsca przypisanego Solidarnej Polsce w województwie opolskim.

We wtorek w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. Do jego zadań będzie należało m.in. opracowanie założeń reformy nadzoru właścicielskiego.

Były poseł Nowoczesnej Zbigniew Gryglas, w ostatnich wyborach parlamentarnych do Sejmu kandydował z listy PiS; mandatu jednak nie uzyskał. Jak czytamy na jego oficjalnej stronie, ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Szkołę Główną Handlową. Pracował w resortach gospodarczych m.in. jako dyrektor departamentu nadzoru w Ministerstwie Skarbu Państwa (m.in. sektor energetyczny), był współautorem Programu Restrukturyzacji Sektora Elektroenergetycznego, przewodniczył radzie nadzorczej Nafty Polskiej i Naftoport S.A. Był członkiem rady nadzorczej H. Cegielski Poznań S.A.

W listopadzie br. Jacek Sasin został powołany na wicepremiera, ministra aktywów państwowych. Oprócz niego i powołanych w czwartek wiceministrów, w resorcie zasiadają wiceministrowie: Artur Soboń - pełnomocnik rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa, Adam Gawęda - pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Maciej Małecki, Tomasz Szczegielniak, Tomasz Dąbrowski oraz Tadeusz Skobel.