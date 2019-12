Dostawy ciepła do wszystkich dzielnic Warszawy są stabilne - poinformowała w czwartek spółka Veolia Energia Warszawa SA. Dodała, że obecnie prace są skoncentrowane na przywróceniu dostaw ciepła do Ursusa oraz wznowieniu dostaw ciepła do budynków, w pobliżu których doszło do awarii.