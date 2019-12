Thun zapytana w RMF FM o to, czy potrzebna jest zmiana przewodniczącego PO odpowiedziała, że "bardzo dużo osób mówi, że w Platformie Obywatelskiej jest potrzebna zmiana, nie tylko osoby wewnątrz Platformy, ale ludzie, którzy na nas głosują, to miliony ludzi, i trzeba ich słuchać".

"Bardzo wiele osób uważa, że dobrze by było, żebyśmy zmienili szefa mimo tego wszystkiego, mimo tych zasług, które on (Grzegorz Schetyna - PAP) ma dla Platformy i dla budowania Koalicji Europejskiej, teraz Koalicji Obywatelskiej" - powiedziała Thun.

"Nie chciałabym, żeby tak to brzmiało, że on (Grzegorz Schetyna - PAP) się nie nadaje. Tylko ewidentnie od czasu do czasu twarz powinna się zmieniać, może praktyki tak samo. To jest zawsze coś dobrego, odświeżającego dla partii, a wydaje mi się, że nasza partia obfituje w osoby, które potrafiłyby partię prowadzić" - podkreśliła europosłanka KO.

Thun zapytana o to, co sądzi o kandydaturze Bogdana Zdrojewskiego na szefa PO oceniła, że "bardzo dobrze, że (Zdrojewski - PAP) się zgłasza, skoro widzi problemy w Platformie, potrafi je wyraźnie zdefiniować i chce brać za nie odpowiedzialność, żeby poprawić sytuację".

Wybory nowego szefa PO mają zostać rozpisane 14 grudnia. Tego dnia w przerwie obrad Konwencji Krajowej, która zatwierdzi kandydata partii na prezydenta, ma się zebrać Rada Krajowa, by podjąć decyzję w sprawie wyborów wewnętrznych. Jak na razie deklarację o starcie w wyścigu o fotel lidera PO złożył szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka oraz Bogdan Zdrojewski.