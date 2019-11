Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za poselskim projektem nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych; poparcia komisji nie uzyskała żadna z licznych poprawek zgłoszonych przez posłów opozycji.

Projekt przewiduje, że z pieniędzy Funduszu będzie można sfinansować jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (np. trzynaste emerytury) wraz z kosztami jego obsługi. Finansowane mają też być renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną (obecnie są one finansowane z budżetu państwa).

Celem obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych. Projekt PiS przewiduje, że środki ze SFWON będą mogły być przeznaczane także na rzecz emerytów i rencistów. Z tego powodu autorzy projektu zaproponowali zmianę nazwy funduszu na Fundusz Solidarnościowy.

W porządku obrad Sejmu jest też sprawozdanie komisji z rządowego projektu zmian w ustawie, który przewiduje 10-proc. wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. W środę sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się za jego przyjęciem. Dzięki zmianie w 2020 r. budżet państwa ma zyskać dodatkowe ok. 1,7 mld zł. W toku prac zaakceptowano poprawkę Piotra Polaka (PiS) wpisującą do projektu stawkę akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych. Zgodnie z nią wyniesie ona 0,55 zł za każdy mililitr płynu. Zdaniem wnioskodawcy przyjęcie tej poprawki powinno skutkować dodatkowymi wpływami do budżetu w wysokości 7,5 mln zł w skali roku.

W czwartek wieczorem w Sejmie zaplanowano głosowania nad projektem zmian w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz nad rządowym projektem zmian w ustawie o podatku akcyzowym.

Posłowie będą także głosować nad wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Klub PiS w końcu października zgłosił jako kandydatów do TK Stanisława Piotrowicza, Krystynę Pawłowicz i Elżbietę Chojną-Duch. Centrum Informacyjne Sejmu przekazało wówczas, że procedura dotycząca wyboru kandydatów do TK będzie musiała zostać powtórzona w nowej kadencji Sejmu. Wynikało to m.in. z zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych.

Dlatego PiS jeszcze raz zgłosiło swoich kandydatów. Jednak dokonując zgłoszeń pod koniec ubiegłego tygodnia PiS nie przedstawił kandydatury Chojny-Duch; zgłoszona została natomiast kandydatura Roberta Jastrzębskiego. W środę poinformowano, że kilkudziesięciu posłów wycofało swoje poparcie dla kandydatury Jastrzębskiego, a procedura zgłoszenia kandydata zostanie ponowiona.

W czwartek po południu ma się zebrać sejmowa komisja, aby zaopiniować wniosek w sprawie wyboru kolejnego kandydata na sędziego TK - prof. Jakub Stelina.

3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Zgodnie z regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie kandydatów do TK składa się marszałkowi w terminie 30 dni przed upływem kadencji.

W wieczornym bloku głosowań Sejm wybierze także czterech posłów do Krajowej Rady Sądownictwa. Klub PiS zgłosił do KRS kandydatury: Marka Asta, Bartosza Kownackiego, Arkadiusza Mularczyka i Kazimierza Smolińskiego. Klub KO zgłosił Kamilę Gasiuk-Pihowicz, a klub Lewicy - Joannę Senyszyn. Zgodnie z ustawa, Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na czteroletnią kadencję.

Sejm dokona też wyboru członków Trybunału Stanu. Kandydatami na zastępców przewodniczącego TS są Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski i prof. Marek Chmaj. Przewodniczącym TS jest z urzędu pierwszy prezes Sądu Najwyższego – obecnie Małgorzata Gersdorf.

Kandydaci na członków TS to: Marek Czeszkiewicz, Jacek Dubois, Sebastian Gajewski, Zdzisław Gawlik, Jan Jobs, Piotr Jóźwiak, Czesław Kłak, Andrzej Kojro, Przemysław Litwiniuk, Iwona Olejnik, Witold Pahl, Bogdan Witold Szlachta, Paweł Śliwa, Marcin Henryk Wawrzyniak, Maciej Gustaw Zaborowski i Tomasz Zalasiński.