Posłowie PO zaapelowali w czwartek do prezydenta o zmianę decyzji w sprawie marszałka seniora Sejmu, tak by nie był nim Antoni Macierewicz (PiS), któremu zarzucili destrukcyjną politykę kadrową w MON i zbijanie "kapitału politycznego na kłamstwie smoleńskim". Z takim samym apelem do Andrzeja Dudy wystąpili też parlamentarzyści Lewicy; w liście do prezydenta zwrócili się o wskazanie innej osoby, która objęłaby tę funkcję.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta zaznaczył w rozmowie z PAP, że zgodnie z wymogami konstytucji prezydent zwołał pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu na 12 listopada; ponadto zgodnie z uregulowaniami konstytucyjnymi, a także wymogami Regulaminu Sejmu i Regulaminu Senatu prezydent wyznaczył marszałków seniorów obu izb.

"W wypadku Sejmu zgodnie z Regulaminem jest to wybór spośród najstarszych wiekiem posłów. A prezydent bardzo wyraźnie wskazał, że wybór konkretny i wyznaczenie postanowieniem na marszałka seniora Sejmu Antoniego Macierewicza jest uwarunkowane tym, do czego prezydent nawiązywał w roku 2015, wskazując osobę zasłużoną w działalności opozycyjnej, niepodległościowej" - powiedział PAP Mucha.

Jak zaznaczył, możliwość prowadzenia dzisiaj przez polski parlament debaty publicznej w sposób otwarty, to zasługa przełomu 1989 r., gdy Polska odzyskała możliwość suwerennego stanowienia o swoim losie. "W tym kontekście wskazanie Antoniego Macierewicza jest naturalne i jest to też pewna klamra, biorąc pod uwagę marszałka seniora w 2015, śp. Kornela Morawieckiego" - powiedział prezydencki minister.

Dopytywany, czy oznacza to, że zmiany postanowienia prezydenta w sprawie marszałka seniora Sejmu nie należy się spodziewać wiceszef prezydenckiej kancelarii odpowiedział, że wskazanie Antoniego Macierewicza na tę funkcję to decyzja "trafna, zgodna z prawem i z wszech miar przemyślana".

W przypadku Sejmu pierwsze posiedzenie nowej kadencji otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów; nie musi to być najstarszy poseł. Marszałek senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego, a także wybór marszałka Sejmu, który następnie obejmuje przewodnictwo obrad.

Według regulaminu Senatu, pierwsze posiedzenie otwiera prezydent i powołuje na najstarszego wiekiem senatora na marszałka seniora. W razie niemożności otwarcia pierwszego posiedzenia izby wyższej przez prezydenta, pierwsze posiedzenie Senatu otwiera marszałek senior. Marszałkiem seniorem Senatu X kadencji będzie Barbara Borys-Damięcka (KO).(PAP)

