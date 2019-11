Kandydatami klubu Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego są Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz oraz była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch.

Spychalski, pytany o te kandydatury podkreślił, że prezydentowi ogromnie zależy na tym, aby autorytet członków TK powodował wzrost autorytetu samego TK. "Panu prezydentowi zależy na tym, żeby każdy, kto idzie do Trybunału Konstytucyjnego, każdy sędzia, który jest wybierany przez Sejm, swoim autorytetem wspierał autorytet Trybunału. Decyzja co do wyborów sędziów TK leży po stronie parlamentu. Jest to wyłączna decyzja Sejmu" - dodał.

Pytany, czy kandydaci Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz dają gwarancję podwyższania autorytetu TK, prezydencki rzecznik odparł, że to pytanie do większości parlamentu. "Mamy trójpodział władz, mamy rozdział tych władz i to parlament autonomicznie podejmuje taką decyzję" - powiedział.

Spychalski został także zapytany, czy Andrzej Duda był świadomy, że PiS zgłosi tych kandydatów. "Pan prezydent miał wiedzę, tak. Oczywiście, pan prezydent jest informowany, jest konsultowany w wielu kwestiach" - odpowiedział. "To, że prezydent ma wiedzę o różnych działaniach - czy większości parlamentarnej czy rządu - jest zupełnie naturalne, bo prezydent jest głową państwa polskiego" - zaznaczył.

Jeden z kandydatów, Stanisław Piotrowicz to prokurator, senator VI i VII kadencji oraz poseł PiS VII i VIII kadencji, który w minionej kadencji był szefem sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Piotrowicz kandydował w ostatnich wyborach parlamentarnych, jednak nie uzyskał mandatu posła.

Krystyna Pawłowicz była w latach 2007-2011 sędzią Trybunału Stanu. W Sejmie VII i VIII kadencji zasiadała w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Pawłowicz informowała o wycofaniu się z życia politycznego i nie kandydowała w minionych wyborach parlamentarnych.

Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od roku 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkiem Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Chojna-Duch kilkakrotnie zeznawała jako świadek przed komisją śledczą ds. VAT.(PAP)