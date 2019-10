Biorę pod uwagę ubieganie się o ponowny wybór na przewodniczącego PO; dzisiaj nie jest to dla mnie priorytet, dzisiaj chcę skończyć to, co jest najważniejsze, czyli zamknąć sprawę zwycięstwa opozycji w wyborach do Senatu - powiedział w czwartek lider PO Grzegorz Schetyna.