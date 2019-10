Brytyjska Izba Gmin poparła we wtorkowym pierwszym głosowaniu zgłoszony przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu ws. wystąpienia z UEźródło: PAP/EPA autor zdjęcia: ANDY RAIN

Brytyjska Izba Gmin poparła we wtorkowym pierwszym głosowaniu zgłoszony przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu ws. wystąpienia z UE. To oznacza, że jeśli posłowie poprą też harmonogram prac nad ustawą, w środę trafi ona do prac w komisjach.