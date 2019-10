W niedzielę podczas wyborów stołeczny ratusz zapewni osobom z niepełnosprawnością ruchową bezpłatny transport w systemie "od drzwi do drzwi", czyli od drzwi mieszkania do lokalu wyborczego i z powrotem.

Aby skorzystać z tego ułatwienia należy do soboty, 12 października do godz. 15.00 złożyć zamówienie, które jest przyjmowane pod numerami telefonu (22) 298-59-00 i 720-915-300. "Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na transport specjalistyczny w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres bus@specjaltrans.pl również w terminie do 12 października" - przekazał stołeczny ratusz.

Osoba z niepełnosprawnością, która skorzysta z pomocy warszawskiego Urzędu Miasta, ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą. Przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat.

Oprócz tego wyborcy, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z poruszaniem się - a nie wymagają specjalistycznego transportu (np. osoby starsze), mogą w dniu wyborów w niedzielę, 13 października zgłosić się do Straży Miejskiej w sprawie transportu do punktów wyborczych. Zgłoszenia będą przyjmowane pod specjalnie uruchomionym nr telefonu (22) 598-69-29 w godzinach od 7 do 19.00. "Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących" - dodali w komunikacie urzędnicy. (PAP)

