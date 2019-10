"Jak się ma do czynienia z takimi kandydatami i takimi politykami jak Małgorzata Kidawa-Błońska, absolutnie unikatowymi w dzisiejszych czasach, to chyba warto wesprzeć. Robię to z pełnym przekonaniem" - zadeklarował Tusk w rozmowie z TVN24 i Polsat News po poniedziałkowym spotkaniu w Brukseli z kandydatką Koalicji Obywatelskiej na szefa rządu.

"Moje poglądy polityczne są znane, ale stawką jest coś poważniejszego niż tylko poglądy i partie. Stawką jest to, czy nasze życie będzie ponure, ciemne, pełne złości, a czasem nienawiści, czy będzie takie jak pani marszałek Kidawa-Błońska - normalna, uśmiechnięta, mądra i dobra" - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej.

Zdaniem Tuska kandydatura Kidawy-Błońskiej to "jedna z najlepszych decyzji partii ostatnich lat". "Jeśli doszłoby do zwycięstwa, a pani marszałek została premierem, to nie byłaby +premierem malowanym+ i nie potrzebowała za plecami żadnego prowadzącego" - ocenił.