Klaudia Jachira, która startuje z warszawskiej listy KO do Sejmu zamieściła kilka dni temu na Twitterze zdjęcia z piątkowego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, wśród nich jest zdjęcie wykonane przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, który znajduje się w okolicach Sejmu. Na zdjęciu jest Jachira oraz dwie młode osoby, które trzymają transparent z napisem: "Bób, Hummus, Włoszczyzna, Vege" a w tle widać fragment pomnika z napisem "Bóg Honor Ojczyzna".

Neumann pytany był w czwartek w porannej rozmowie z Gazeta.pl, czy Klaudia Jachira jest popierana przez Koalicję Obywatelską, czy przez przypadek znalazła się na listach. Według polityka PO wraz z koalicjantami zbudowała listy obywatelskie, na których - jak mówił - znaleźli się nie tylko działacze partyjni, ale też ludzie ruchów obywatelskich. "Także znalazła się Klaudia Jachira jako głos obywateli" - podkreślił.

Na pytanie, czy wypowiedzi Jachiry są dla niego kłopotem Neumann odparł, że wyrażałby się inaczej. "Będę o to prosił i apelował, żeby trochę zmieniła pani Klaudia język" - zaznaczył.

Na uwagę, że Jachira mówi na przykład o quizie "czyja to kończyna" lub o widowisku poetyckim "zamiana trumien", Neumann powiedział, że takie wypowiedzi są nie do przyjęcia. "My musimy być inni, my startujemy w tych wyborach - i dobrze, żeby Klaudia też to wiedziała - żeby w Polsce przywrócić normalność. My nie chcemy z katastrofy smoleńskiej robić jakiegoś sekciarstwa, sekty i opowiadać tych dyrdymałów, które opowiadał Antoni Macierewicz" - zadeklarował szef klubu PO-KO.

Pytany, dlaczego KO nie jest w stanie odciąć się od Jachiry Neumann powiedział: "Ponieważ uznaliśmy, że budujemy listę szeroko pozapartyjną; nie jest to kandydatka Platformy Obywatelskiej, jest to kandydatka obywatelska".

"Na pewno wiem jedno i przy najbliższej okazji, kiedy tylko będę miał możliwość spotkać się z panią Klaudią na pewno będę prosił i apelował o to, żeby jednak idąc do tych wyborów z pomysłem na Polskę, odbudowy w Polsce wspólnoty, odbudowy w Polsce normalności, normalnej debaty, sami nie możemy być tacy jak oni i wchodzić w takie buty. Żaden z naszych kandydatów nie powinien takimi słowami się posługiwać" - zapowiedział Neumann.

W środę "Niezależna.pl" udostępniła film z wtorkowego spotkania Jachiry z wyborcami. Portal relacjonuje, że "skandalistka zabawiła się w nauczycielkę" i cytuje wypowiedź Jachiry: "Wyciągnijcie kartki i zapiszcie nowy plan lekcji. Język polski – analiza słów nieudacznika tysiąclecia na podstawie słów +spieprzaj dziadu+, na matematyce porozmawiamy o liczbach urojonych Mateusza Morawieckiego. Na biologii coś dla dziewczynek – porozmawiamy o cudownym poczęciu, na plastyce coś dla chłopców, zrobimy kukłę Żyda, na historii swastyka jako pradawny symbol szczęścia, na informatyce nauczymy się jak założyć fermę trolli i jak hejtować. NA WF-ie porozmawiamy jak wygodnie leżeć krzyżem".

Portal pisze też, że "na spotkaniu przedwyborczym można było zobaczyć tylko hejt, żarty z tragedii i ze zmarłych". "O 17-tej telenowela smoleńska, o godzinie 18 transmisja z Brunatnej Góry z okazji rocznicy urodzin Hitlera. (...) O godzinie 22 zacznie się na żywo blok ekshumacyjny oraz quiz +czyja to kończyna+" - cytuje kandydatkę. (PAP)

autor: Edyta Roś