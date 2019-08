Rzecznik PO poinformował w środę, że zarząd PO dokonał zmian na listach w niektórych okręgach w obrębie pierwszej "piątki" kandydatów. W Rzeszowie, po rezygnacji ze startu w wyborach prezydenta Tadeusza Ferenca, "jedynkę" na liście Koalicji Obywatelskiej obejmie Paweł Poncyliusz - były polityk PiS, wiceminister gospodarki w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, w 2011 r. przewodniczący klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza.

Grabiec poinformował, że to szef PO Grzegorz Schetyna zaproponował Poncyliuszowi start w wyborach z list KO. "Paweł Poncyliusz był szanowanym politykiem, później aktywnie działał w przemyśle na terenie Podkarpacia. Jeśli podjął decyzję o powrocie do polityki, to witamy go z radością na naszych listach" - powiedział Grabiec.

"Znamy aktywność pana Pawła Poncyliusza na Podkarpaciu w ostatnich latach, gdzie wspierał rozwój przemysłu, rozwój przedsiębiorczości. Myślę, że to jest dobra rekomendacja dla tego okręgu" - dodał. Zdaniem rzecznika PO, Poncyliusz, "który jest człowiekiem myślącym nowocześnie i w kategoriach europejskich, ale zarazem konserwatystą, będzie dobrą +jedynką+ na rzeszowskiej liście Koalicji Obywatelskiej".

"Cieszymy się, że tak wiele osób - bo to przecież nie pierwsza osoba na listach PO - które kiedyś wierzyły w konserwatywny wymiar PiS, w to, że można w tej formacji realizować program konserwatywny, dostrzegają, że dzisiaj takiej możliwości nie ma, że polityka PiS - zwłaszcza jeśli chodzi o naruszenie podstaw konstytucyjnych polskiego państwa, naruszenie niezależności instytucji państwowych - jest sprzeczne z zasadami konserwatyzmu i że nie można tej formacji wspierać" - podkreślił Grabiec.

Zarząd Platformy dokonał też zmiany na liście gdańskiej, gdzie jako "dwójka" znalazł się były europoseł Jarosław Wałęsa. W Toruniu miejsce trzecie na liście KO otrzymała znana z protestów niepełnosprawnych w Sejmie Iwona Hartwich (wcześniej miała siódme). W Szczecinie z piątego miejsca na liście wystartuje liderka KOD Magdalena Filiks.

Grabiec poinformował, że ostateczny kształt list wyborczych Koalicji Obywatelskiej zostanie uzgodniony w poniedziałek podczas posiedzeniu zarządu i Rady Krajowej PO.

Rzecznik PO zwracał uwagę, że na listach Koalicji Obywatelskiej znajdują się zarówno konserwatyści, jak i przedstawiciele liberalnych ugrupowań. "Mamy szeroką propozycję programową dla naszych wyborców, jako partia centrum i tego się trzymamy" - podkreślił.