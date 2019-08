Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE



Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa przewiduje m.in. przeprowadzenie aukcji OZE w 2019 r.

"Celem ustawy jest realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie przeprowadzenia aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), będącej przedmiotem sprzedaży w aukcjach w 2019 r." - czytamy w informacji.

Nowelizacja przewiduje:

- dookreślenie wybranych zagadnień ustawy OZE oraz mechanizmów rozliczenia ujemnego oraz dodatniego salda z operatorem rozliczeń, celem wyeliminowania niepewności po stronie przedsiębiorców uczestniczących zarówno w systemie aukcyjnym, jak i systemie świadectw pochodzenia,

- wzmocnienie wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej,

- zwiększenie maksymalnej mocy instalacji wykorzystujących biogaz, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach systemu dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium), w celu zapewnienia przewidywanych warunków do rozwoju stabilnych źródeł energii, które jednocześnie przynoszą dla krajowej gospodarki dodatkowe korzyści oprócz produkcji energii elektrycznej,

- minimalizację ryzyka związanego z nierozpoczęciem sprzedaży w systemie aukcyjnym z powodu kumulacji postępowań koncesyjnych, jak również zapewnienie realizacji jak największej liczby projektów, które pozwolą osiągnąć cele OZE wyznaczone na rok 2020,

- precyzyjne określenie daty pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w ramach systemu wsparcia, a co za tym idzie, precyzyjne określenie poziomu opłaty OZE w danym roku kalendarzowym,

- doprecyzowanie zasad w ramach procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji, z uwagi na powstałe wątpliwości interpretacyjne w zakresie identyfikacji kręgu podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji,

- przedłużenie terminu obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE,

- usunięcie kolizji terminu wynikającego z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie w przypadku elektrowni wiatrowych z terminem na dokonanie sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego,

- umożliwienie przeprowadzenia aukcji w 2019 r., poprzez określenie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej,

- wsparcie rozwoju prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej, wymieniono.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

