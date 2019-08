Paweł Kukiz poinformował na konferencji prasowej, że jego ruch i PSL podpisały w czwartek porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu.

"Bez pieniędzy, bez niczego, bez struktur nie bylibyśmy w stanie zrobić nic. Wspólnie doprowadzimy do tego, że powstanie w Polsce opcja centrowa, która skończy z partyjniactwem i która doprowadzi do budowy prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, gdzie wszyscy żyjemy w zgodzie, gdzie wszyscy naprawdę się szanujemy i gdzie te wszystkie światopoglądy są zepchnięte na trzeci plan, a liczy się przede wszystkim jedno - przyzwoitość" - mówił Kukiz.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL i Kukiz'15 idą wspólnie do wyborów po to, by "osiągać najlepsze cele". "Budujemy racjonalne centrum" - dodał.

"Budujemy mosty porozumienia, Koalicja Polska staje się faktem. Łączy nas wspólnota programowa, wspólnota wartości, wspólnota ideałów i chęci walki o nie. To nie jest łatwa droga, nie idziemy droga na skróty" - podkreślił lider Ludowców.

"Nie chcemy, żeby Polacy wybierali mniejsze zło, nie chcemy być statystami w PO-PiS-owej walce i wojnie domowej politycznej, która rozgorzała na dobre, niestety, przez te ostatnie cztery lata" - dodał.(