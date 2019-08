PKW nie ma zastrzeżeń co do daty wyborów parlamentarnych

Do Kancelarii Prezydenta wpłynęła opinia PKW ws. kalendarza wyborczego; PKW nie ma zastrzeżeń co do daty 13 października jako terminu wyborów parlamentarnych - powiedział PAP we wtorek wiceszef prezydenckiej kancelarii Paweł Mucha.