Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada obniżenie PIT z 18 do 17 proc. oraz koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Rozwiązania, które obejmą ok. 25 mln Polaków, mają obowiązywać od 1 października br.

W radiowej "Jedynce", gdzie gościł Dworczyk, przytoczono wypowiedzi ekspertów, którzy uważają, że obniżki PIT "drenują budżety samorządów". W tym kontekście wymieniono również m.in. zerowy podatek dochodowy dla młodych do 26. roku życia. Dworczyk powiedział, że są to ekonomiści w dużej części związani z dzisiejszą opozycją. "Jeden z głównych ekonomistów Platformy Obywatelskiej - pan Rzońca wieszczył jeszcze niedawno, że wprowadzenie programu 500 plus doprowadzi Polskę do sytuacji w jakiej znalazła się jakiś czas temu Grecja. Okazuje się, że wyniki gospodarcze Polski są jednymi z najlepszych w Europie, więc też nie przywiązywałbym się do tych opinii, które motywowane są często politycznie" - mówił.

"Fakty są takie: w latach 2015-2019 przychody z podatku PIT dla samorządów wzrosły o 46 proc. To naprawdę jest bardzo duży skok i decyzja samorządów na co te środki są wydatkowane leży po stronie włodarzy poszczególnych miast" - mówił. "Natomiast jeżeli chodzi o obniżanie podatków - jest to wpisane w program Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiadaliśmy to jeszcze w kampanii 2015 roku, nie jest to żadnym zaskoczeniem. My się cieszymy, że w kieszeni Polaków zostanie kilkaset złotych więcej rocznie" - dodał.

Dworczyk wskazał, że te pieniądze będą napędzać gospodarkę.