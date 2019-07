Projekt ustawy o państwowej komisji ds. pedofilii wpłynął do Sejmu

Do Sejmu wpłynął we wtorek wieczorem projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15. Około południa projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów.