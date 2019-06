Wiceszef MKiDN zaproponował po rozmowie z Dulkiewicz, by przedstawiciele miasta Gdańsk weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte i mieli wpływ na jego kształt. Prezydent Gdańska poinformowała, że złożyła Sellinowi ofertę, że tereny miasta mogą być wniesione do powstającego Muzeum Westerplatte, i ta instytucja będzie współtworzona przez samorząd oraz stronę rządową, które wspólnie wezmą za nią odpowiedzialność.

Schetyna pytany o możliwość kompromisu między stroną rządową a samorządową w sprawie Westerplatte, podkreślił, że "nie zaakceptuje nigdy siłowych rozwiązań, narzucania woli samorządowi".

Dodał, że dla niego symboliczne są obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej z 2017 r. Jak zaznaczył, pamięta ingerencję ówczesnego ministra obrony Antoniego Macierewicza. "To, co się wtedy działo, to jest haniebne, nie chcę, żeby nigdy się taka sytuacja powtórzyła" - powiedział lider PO. "Będę trzymał kciuki za prezydent Aleksandrę Dulkiewicz" - zadeklarował Schetyna.

Podczas uroczystości na Westerplatte 1 września 2017 r. Apel Pamięci miał być odczytany przez harcerza, harcmistrza Artura Lemańskiego - tak zapowiedział w swoim przemówieniu ówczesny prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Tekst przeczytał jednak żołnierz. Prezydent Gdańska powiedział dziennikarzom po uroczystości, że harcerz został w ostatniej chwili "zablokowany przez funkcjonariusza Żandarmerii Wojskowej".

Według posłów PiS, twórców projektu specustawy dotyczącej budowy Muzeum Westerplatte, proponowane rozwiązania mają usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku, by miejsce to lepiej niż dotychczas ukazywało heroizm polskich żołnierzy, którzy w 1939 r. stawili opór III Rzeszy Niemieckiej. Przepisy krytykowane są przez władze Gdańska, w tym prezydent Dulkiewicz, w której ocenie jest to próba przejęcia Westerplatte przez władzę centralną. (PAP)

autor: Mateusz Roszak, Marta Rawicz