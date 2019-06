W ubiegłym tygodniu szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował na antenie Radia Kraków, że posłowie z ruchu Kukiz'15 proszą o przyjęcie ich do klubu PiS. "Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, czy jakoś podtrzymywać istnienie Kukiz’15, czy zgodzić się na to, że część jego aparatu politycznego, w tym posłowie, przejdzie do nas" - powiedział wówczas Terlecki.

Pytany w środę w Radiu Zet, kiedy odchodzi do Prawa i Sprawiedliwości, Rzymkowski odparł: "Nie wiem, czy w ogóle". Podkreślił, że spotyka się z "tego typu sugestiami w przestrzeni publicznej", odkąd jest parlamentarzystą.

Dopytywany, w jakiej formule Kukiz'15 wystartuje do wyborów parlamentarnych, Rzymkowski podkreślił, że decyduje o tym Paweł Kukiz. "Jednoosobowo prowadzi te negocjacje, jednoosobowo będzie podejmował te decyzje" - dodał. "Ja tylko i wyłącznie obserwuję (...) media, obserwuję wpisy Pawła Kukiza w mediach społecznościowych, mogę się tylko i wyłącznie domyślać, spekulować" - wskazał. Na pytanie, czy w takim razie jest to lider, który niczego nie konsultuje ze swoim zapleczem i czy nie jest to forma dyktatury, Rzymkowski odparł, że "jeśli wszyscy się zgodzili, że jest jedna osoba wskazana do negocjacji i jest to lider ugrupowania", to on "nie nazwałby tego dyktaturą".

W rozmowie padło też pytanie o możliwość wspólnego startu z PiS i scenariusz, zgodnie z którym w przypadku odmowy Kukiz'15 PiS sięgnie po posłów z tego klubu i uniemożliwi mu samodzielny start. "Ja w ogóle uważam, że w tej chwili samodzielny start jest wykluczony i my nie zakładamy możliwości samodzielnego startu" - powiedział Rzymkowski. Pytany, czy możliwy jest start z PSL, Rzymkowski podkreślił, że "wszystko jest możliwe". "Negocjacje trwają" - dodał.

Rzymkowski podkreślił, że dla małych ugrupowań nadchodzące wybory parlamentarne mogą być "jednymi z najtrudniejszych". Jak wskazywał, chodzi przede wszystkim o kalendarz wyborczy, który - w przypadku, gdy prezydent 13 sierpnia ogłosi termin wyborów na 13 października - wymaga rejestracji komitetu wyborczego do 3 września. "Zegar tyka bardzo szybko" - powiedział.

W środę RMF FM podało, że "grupa co najmniej czworga posłów Kukiz'15 chce przejść do Prawa i Sprawiedliwości i wystartować do Sejmu z list partii rządzącej". "Największe szanse na przejście mają Tomasz Rzymkowski, ale także posłowie: Tomasz Jaskóła, Barbara Chrobak i Bartosz Józwiak" - poinformowano.

Jak poinformował PAP wiceprzewodniczący klubu Kukiz'15 Jarosław Sachajko, po najbliższym posiedzeniu Sejmu, które kończy się 5 lipca, ma odbyć się wyjazdowe posiedzenie klubu Kukiz'15. "Posiedzenie będzie posiedzeniem programowym. Chcemy przygotować krótki, czytelny dla obywateli przekaz, co już zrobiliśmy w tej kadencji i co chcemy pokazać obywatelom" - dodał.(PAP)