22-latek podejrzany o zabójstwo 10-latki z Mrowin przyznał się do zarzucanego mu czynu - powiedział w TVN24 rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka. Odnosząc się do samej zbrodni, podkreślił, że została ona przygotowana tak, by skierować śledczych na fałszywe tropy.