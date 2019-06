ME: Rządowy projekt nowelizacji ustawy o OZE będzie gotowy do końca czerwca



Serock, 11.06.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii zakłada, że rządowy projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) umożliwiający tegoroczne aukcje będzie gotowy do końca czerwca, poinformował dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w ME Piotr Czopek.

"Priorytetem w pracach ministerstwa jest ustawa o OZE. Mam nadzieję, że w tym miesiącu zamkniemy projekt rządowy i prześlemy do parlamentu" - powiedział Czopek podczas panelu na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) w Serocku.

Przypomniał, że na lipiec zaplanowano dwa posiedzenia Sejmu.

"Jeśli chodzi o ustawę o offshore, to projekt jest na tyle zaawansowany, że w najbliższym czasie pokażemy go na zewnątrz. Mam na myśli raczej 2-3 miesiące, a nie 2-3 tygodnie" - dodał dyrektor.

(ISBnews)