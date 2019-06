Kardynał Becciu: można być gejem i być dobrym księdzem

"Można być gejem i wieść życie dobrego księdza; ważne jest to, by przestrzegać ślubów czystości, bo to jest prawdziwy wybór" - powiedział w niedzielę prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Becciu. Pedofilię w Kościele nazwał "tsunami".