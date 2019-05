Schetyna podkreślił w piątek w radiowej Trójce, że zaangażowanie byłego premiera pomogło Koalicji Europejskiej w kampanii wyborczej. "Pozwoliło zintegrować zjednoczoną opozycję w Koalicji Europejskiej" - zapewnił lider PO.

"Donald Tusk jest nietuzinkowym politykiem. Jego udział w marszu, który odbył się tydzień przed wyborami, 18 maja, oceniam bardzo wysoko. Jego każde zaangażowanie w polską politykę oceniam bardzo wysoko i liczę, że będzie się angażował w przyszłości" - dodał Schetyna.

Wyraził też pogląd, że wsparcie Tuska dla liderów KE pomogło opozycji zbudować lepszy, politycznie skuteczniejszy przekaz. "Uważam, że jeżeli uda nam się utrzymać zjednoczenie opozycji, uda nam się pokazać, że wyciągamy wspólnie z tego, co się stało (z wyników wyborów do PE - PAP) wnioski, wygramy wybory w październiku. Głęboko w to wierzę" - zaznaczył Schetyna.