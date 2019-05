Za przyjęciem nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych bez poprawek opowiedziało się 71 senatorów, nikt nie był przeciw, 11 osób wstrzymało się od głosu.

Na mocy regulacji zmianie ulegnie m.in. wzór zlecenia na wyroby medyczne. Wprowadzone ułatwienia dotyczyć będą zarówno pacjentów, osób wystawiających zlecenia, jak i ich realizatorów.

"Celem zmian jest polepszenie sytuacji pacjenta. Teraz pacjent celem potwierdzenia (zlecenia – PAP) musi się udać do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, a wiele z nich nie ma delegatur. Pacjent musi więc czasem daleko jechać, by móc uzyskać stosunkowo niewielki kwoty np. na okulary" – mówił podczas prac senackiej komisji zdrowia wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Podnosił, że zmiana przepisów wprowadza także zmniejszenie liczby elementów niezbędnych do wystawienia zlecenia, co skróci czas jego przygotowania.

W regulacji przewidziano potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia, tzn. w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania go do realizacji – zamiast, jak to jest obecnie, w chwili wydania wyrobu medycznego. Natomiast weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie jego wystawienia.

W 2018 r. zrealizowanych zostało 4,6 mln zleceń współfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym 1,6 mln zleceń jednorazowych i 3 mln zleceń comiesięcznych, a budżet na refundację wyrobów medycznych wyniósł 1,2 mld zł. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl