W niedzielnych wyborach do PE mandaty europosłów uzyskali: wicemarszałek Senatu Adam Bielan (Porozumienie), który startował z listy PiS, oraz senator Jarosław Duda (PO), który startował z listy Koalicji Europejskiej. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli w trakcie kadencji parlamentarnej senator zostanie wybrany na posła do PE, jego mandat senacki wygasa.

Karczewski podkreślił w rozmowie z PAP, że następcę Bielana na funkcji wicemarszałka Senat "najprawdopodobniej" powoła na następnym posiedzeniu izby, które planowane jest 4 czerwca.

Dopytywany, kto zastąpi Bielana, Karczewski odparł: "Są dwie propozycje, nawet i więcej, które bierzemy pod uwagę". "Będę rozmawiał niebawem z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na ten temat i w gronie kierownictwa partii, bo takie decyzje podejmujemy właśnie na takich posiedzeniach, a właściwie zgodnie ze statusem rekomenduje je prezes" - dodał marszałek Senatu.

Do czasu jesiennych wyborów parlamentarnych miejsce Bielana i Dudy nie będzie obsadzone, a Senat będzie pracował w mniejszym składzie. Zgodnie z Kodeksem wyborczym prezydent zarządza wybory uzupełniające do Senatu m.in. w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora w związku z wyborem w toku kadencji na posła do PE. Jednocześnie Kodeks stanowi, że wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu.(PAP)

autor: Edyta Roś