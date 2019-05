Jeżeli obywatel uważa, że dana osoba naruszyła prawo wyborcze, może złożyć doniesienie do prokuratury lub protest do Sądu Najwyższego - powiedział p.o. szefa PKW Wiesław Kozielewicz odnosząc się do ogłoszenia przez Jarosława Kaczyńskiego zwycięstwa PiS chwilę przed zakończeniem głosowania.