Do tej pory od wtorku zatrzymano 961 nietrzeźwych kierowców.źródło: ShutterStock

Od wtorku 30 kwietnia na polskich drogach doszło do 258 wypadków, w których zginęło 19 osób, a 313 osób zostało rannych - wynika ze statystyk KGP. Do największej liczby wypadków doszło we wtorek - wtedy w 91 tego typu zdarzeniach zginęło 5 osób, a 106 zostało rannych.