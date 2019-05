"Jeśli znasz co najmniej trzy języki – ukraiński i angielski są obowiązkowe – jeśli masz jakieś doświadczenie w pracy w dziennikarstwie czy sferze publicznej, jeśli gotów jesteś do pracy 24/7, wyślij swoje CV pod adres, który pojawi się pod pierwszym komentarzem do tego wideo. I zaczniemy robić to razem" – powiedział Zełenski w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Zełenski wystąpił w nim po ogłoszeniu we wtorek przez Centralną Komisję Wyborczą w Kijowie ostatecznych wyników wyborów prezydenckich, w których otrzymał 73,22 proc. głosów.

"Dziękuję wam za wsparcie. W tej dacie jest pewna symbolika; 230 lat temu odbyła się inauguracja pierwszego prezydenta USA Jerzego Waszyngtona. Nie porównuję się z tym wielkim działaczem politycznym, bo jest jeszcze za wcześnie, ale pozwólcie, że go zacytuję" – powiedział.

"Pracuj wciąż nad tym, aby w twej piersi był żywy ten płomyk Boskiego ognia, który nazywa się sumienie+. Właśnie to wam, Ukraińcy, obiecuję bez względu na wasz wybór. Obiecuję pracę, obiecuję, że was nie zawiodę" – zapewnił Zełenski.