Sting: namawiam mój kraj, by przemyślał brexit

"Namawiam mój kraj, by zastanowił się ponownie" nad brexitem, bo to byłaby "tragedia" - to apel wystosowany przez Stinga do Brytyjczyków. Zawarty jest on w wydanej we Włoszech książce przewodniczącego władz regionu Toskania Enrico Rossiego.