Sri Lanka: 2 podejrzanych o czlonkostwo w IS zabitych podczas strzelaniny

Podczas obławy we wschodniej cześci Sri Lanki doszło do strzelaniny między żołnierzami i podejrzanymi o związki z tzw. Państwem Islamskim (IS), w której dwie osoby zginęły. Śmierć poniósł też postronny cywil - poinformowała armia.