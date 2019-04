1 maja w Warszawie ma się odbyć - z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego - szczyt „Together for Europe – High Level Summit”; to element obchodów 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Według portalu, na szczycie "w Warszawie na pewno pojawią się premierzy Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i Malty". Jak pisze portal wPolityce.pl, oczekiwana jest także obecność ministrów spraw zagranicznych Łotwy i Słowenii oraz przewodniczącego cypryjskiego parlamentu. "Prawdopodobnie" ma także pojawić się na nim premier Estonii.

Podczas rozszerzenia 1 maja 2004 do Unii Europejskiej dołączyło dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. W roku 2007 roku do wspólnoty dołączyły Rumunia i Bułgaria, a w 2013 roku - Chorwacja. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś