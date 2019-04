Kaczyński podkreślił, że "jeżeli chcemy odzyskać to, co się nam należy - to znaczy status wielkiego europejskiego narodu, to musimy walczyć o tę prawdę walczyć". "I rozumiał to dobrze prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński i my to dzisiaj rozumiemy. Rozumie to nasz obecny prezydent Andrzej Duda" - zaznaczył prezes PiS.

"I dlatego te spotkania, dlatego te uroczystości. My kontynuujemy tę misję. My nie pozwalamy tym, którzy jej nie chcą, którzy się jej przeciwstawiają by odnieśli sukces, by zamknęli nam usta, by można powiedzieć zamknęli, zlikwidowali, poddali amnezji pamięć narodu. Pamięć o tym, jak było naprawdę, jak wyglądała polska historia, ile w niej było bohaterstwa, poświęcenia i walki o te najwyższe wartości z wolnością na czele. I dlatego musimy tą drogą iść dalej. Tą drogą idzie obecny prezydent, idzie obecny rząd i jest niezmiernie ważne byśmy wszyscy, by jak najwięcej Polaków to rozumiało i szło dalej tą drogą" - oświadczył Kaczyński.