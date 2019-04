Urzędnik UE: Jeśli przedłużenie brexitu to w "wersji elastycznej" o rok, a nie do 30 czerwca

Jeśli miałoby dojść do kolejnego odłożenia brexitu, to nie do 30 czerwca, jak zaproponowała premier Wielkiej Brytanii Theresa May, a w "wersji elastycznej" o rok - powiedziało PAP źródło z Rady Europejskiej, czyli instytucji której przewodzi Donald Tusk.